Песков прокомментировал возможность обмена Пола Уилана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности обмена американца Пола Уилана.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности обмена американца Пола Уилана.

Официальный представитель Кремля отметил, что пока не располагает соответствующей информацией.

Ранее стало известно, что суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина США Пола Уилана. Американец получил 16 лет строгого режима за попытку узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ.