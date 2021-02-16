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12:58   16 Февраля 2021
Происшествия

Песков прокомментировал возможность обмена Пола Уилана

Песков прокомментировал возможность обмена Пола Уилана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности обмена американца Пола Уилана.

Официальный представитель Кремля отметил, что пока не располагает соответствующей информацией.

Ранее стало известно, что суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина США Пола Уилана. Американец получил 16 лет строгого режима за попытку узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ.

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