12:58 16 Февраля 2021Происшествия
Песков прокомментировал возможность обмена Пола Уилана
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности обмена американца Пола Уилана.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос о возможности обмена американца Пола Уилана.
Официальный представитель Кремля отметил, что пока не располагает соответствующей информацией.
Ранее стало известно, что суд вынес обвинительный приговор в отношении гражданина США Пола Уилана. Американец получил 16 лет строгого режима за попытку узнать у российских спецслужб список личного состава одного из подразделений ФСБ.