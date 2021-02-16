В НАТО озвучили готовность к двум сценариям развития отношений с Россией

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности к любому варианту отношений с Россией.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности к любому варианту отношений с Россией.

Лидер Североатлантического альянса отметил, что в военном блоке готовы как конфронтации, так и к сотрудничеству с Москвой.

"Если они хотят столкновения, мы готовы. Если они хотят сотрудничать, мы будем рады", — приводит слова Столтенберга испанская газета El Mundo.

Вместе с тем он отметил, что диалог с властями РФ должен основываться на силе и твердости, однако это не исключает возможности настраивания взаимодействия со страной.

"Даже если мы не верим, что отношения с Москвой могут быть лучше, мы должны продолжать говорить, поскольку необходимо поддерживать важные связи и отношения", — заключил он.

Ранее Столтенберг отметил, что в США намерены противостоять "агрессивным действиям России, которые представляют собой угрозу евроатлантической безопасности".