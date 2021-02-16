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13:13   16 Февраля 2021
Россия

Кремль заверил, что парад Победы в 2021 году обязательно состоится

Кремль заверил, что парад Победы в 2021 году обязательно состоится

Парад Победы в 2021 году несомненно состоится, заверил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако на вопрос пройдет ли парад традиционно 9 мая или в другой день, ответить затруднился.

«Я пока не знаю. Но то, что парад будет - это однозначно <…> Вы знаете, что даже в 2020 году парад был, поэтому - парад будет, никаких сомнений нет», — сказал Песков.

В 2020 году парад в честь Дня Победы провели 24 июня из-за пандемии коронавируса. Военные и техника прошли по Красной площади день в день, что и 75 лет назад, когда в Москве состоялся Парад Победителей.

О том, как прошел праздник Победы в прошлом году, читайте в материале «Политика Сегодня».

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#песков #парад победы

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