Песков рассказал о планах на встречу Путина и Байдена

Разговоры о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не ведутся. Об этом сообщили в Кремле.

Разговоры о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не ведутся. Об этом сообщили в Кремле.

Планы проведения встречи российского лидера с новым главой США не обсуждаются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил такую информацию во вторник. Представитель Владимира Путина не дал дополнительных комментариев на вопрос журналистов.