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12:46   16 Февраля 2021
Политика

Песков рассказал о планах на встречу Путина и Байдена

Песков рассказал о планах на встречу Путина и Байдена

Разговоры о возможной встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена пока не ведутся. Об этом сообщили в Кремле.

Планы проведения встречи российского лидера с новым главой США не обсуждаются. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил такую информацию во вторник. Представитель Владимира Путина не дал дополнительных комментариев на вопрос журналистов.

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