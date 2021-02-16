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12:39   16 Февраля 2021
Политика

Песков считает недопустимым оскорбление ветеранов в России

Песков считает недопустимым оскорбление ветеранов в России

Оскорблять ветеранов Великой Отечественной войны в России нельзя. Об этом заявили в Кремле.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что оскорбления ветеранов недопустимы в нашей стране. Представитель Кремля дал такой комментарий в связи с делом блогера Алексея Навального о клевете. Заявления провокатора в адрес фронтовика Игната Артеменко привели к судебному разбирательству.

Прокуратура требует признать Навального виновным по делу об оскорблении ветерана и оштрафовать его на 950 тысяч рублей с учетом уже имеющейся судимости. Разбирательство продолжилось 16 февраля в Бабушкинском суде Москвы.

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