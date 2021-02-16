В Крыму арестовали подозреваемого в финансировании террористов

Суд в Крыму совершил арест подозреваемого в причастности к финансированию террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), запрещенной на территории России.

Суд в Крыму совершил арест подозреваемого в причастности к финансированию террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ), запрещенной на территории России.

Еще одного подозреваемого в организации финансирования террористов отправили под домашний арест.

Ранее в Татарстане и Крыму задержали группу финансистов запрещенной в РФ организации. Работающие на ИГИЛ под видом благотворительности собирали деньги, которые после направлялись боевикам. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ.