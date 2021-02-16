12:23 16 Февраля 2021Политика
Песков сообщил о зарубежных визитах Путина в 2021 году
Президент России Владимир Путин прорабатывает ряд зарубежных визитов, но пока нет никакой конкретики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин прорабатывает ряд зарубежных визитов, но пока нет никакой конкретики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Пока подготовкой заграничных поездок президента в Кремле не занимаются. По словам Пескова, все зависит от эпидемиологической обстановки.
"В проработке целый ряд визитов, имеется целый ряд действующих и возобновленных приглашений, но все зависит от эпидемиологической обстановки и у нас в стране в первую очередь, и, конечно наших собеседников", — сообщил пресс-секретарь президента на брифинге с журналистами.
Песков подчеркнул, что пока визиты не прорабатываются, несмотря на ряд приглашений.