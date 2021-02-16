Песков сообщил о зарубежных визитах Путина в 2021 году

Президент России Владимир Путин прорабатывает ряд зарубежных визитов, но пока нет никакой конкретики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Президент России Владимир Путин прорабатывает ряд зарубежных визитов, но пока нет никакой конкретики. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Пока подготовкой заграничных поездок президента в Кремле не занимаются. По словам Пескова, все зависит от эпидемиологической обстановки.

"В проработке целый ряд визитов, имеется целый ряд действующих и возобновленных приглашений, но все зависит от эпидемиологической обстановки и у нас в стране в первую очередь, и, конечно наших собеседников", — сообщил пресс-секретарь президента на брифинге с журналистами.

Песков подчеркнул, что пока визиты не прорабатываются, несмотря на ряд приглашений.