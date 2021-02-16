В Японии проведут перепись населения для поиска одиноких людей

Пандемия коронавируса серьезно обострила проблему эмоционального одиночества, что привело к росту самоубийств.

В Японии начнут искать одиноких людей, чтобы оказывать им помощь. Для этого правительство страны проведет общенациональную перепись, призванную выявить точное число таких жителей. Об этом на пресс-конференции в Токио заявил глава министерства по региональному развитию Тэцуси Сакамото.

«В течение этой недели в канцелярии правительства будет создан специальный отдел по этой проблеме», — подчеркнул Сакамото.

Поначалу в отделе будет работать около 10 человек. Они займутся разработкой программы деятельности, подготовят заявки на бюджет и направления на перепись. Затем на базе службы создадут ведомство по проблемам одиночества.

Уточняется, что департамент займется не только людьми, которые живут отдельно и без семьи, но также будет решать проблемы эмоционального одиночества, которые нередко приводят к самоубийствам. Особенно проблема обострилась в период пандемии коронавируса.

Ранее Тэцуси Сакамото назначили на пост министра по проблемам одиночества и изоляции. По словам премьер-министра Японии Ёсихидэ Суги, Сакамото теперь будет совмещать две должности. Необходимость такой меры объяснили тем, что из-за пандемии контакты были ограничены.

Число суицидов в стране в 2020 году впервые увеличилось за 11 лет. По предварительным данным японской полиции, количество добровольно ушедших из жизни достигло почти 21 тыс. человек. Это на 3,7 п. п. выше, чем в 2019. Кроме того, выросло число самоубийств среди женщин — на 14 п. п.

Японские специалисты полагают, что во время пандемии больший стресс испытывают именно женщины, на которых ложатся двойные нагрузки по уходу за детьми и домашним хозяйством.

В настоящий момент в Японии действуют жесткие ограничительные меры из-за COVID-19. С 13 февраля в стране вступил в силу закон, который предусматривает штрафы за несоблюдение ограничений, передает агентство Kyodo.

Согласно документу, все заболевшие инфекцией, отказывающиеся от госпитализации, будут оштрафованы на сумму до 500 тыс. иен (около $4,7 тыс.). Для тех, кто отказывается проходить медосмотр предусмотрен штраф до 300 тыс. иен (около $2,8 тыс.) Денежные наказания грозят также предприятиям, которые не соблюдают режим работы, установленный на время чрезвычайной ситуации в государстве.

Ранее за отказ от госпитализации при коронавирусе в Токио предложили приговаривать к тюремному заключению. Однако впоследствии японские власти такие меры сочли чрезмерными и заменили на крупный штраф.

По последним данным, в Японии зафиксировано более 417 тыс. случаев заражения COVID-19. Общее число смертей составляет 7 057.