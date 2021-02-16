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12:20   16 Февраля 2021
Политика

Песков анонсировал встречу Путина с руководством думских фракций

Песков анонсировал встречу Путина с руководством думских фракций

Президент России Владимир Путин проведет совещание с руководством думских фракций, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Ранее Песков отреагировал на предложение предпринимателя Илона Маска о беседе с российским лидером. Создатель компании SpaceX пригласил Путина в социальную сеть Clubhouse для дискуссии.

Пресс-секретарь президента заявил, что это интересное предложение. Однако Кремлю необходимо детально разобраться в вопросе, подытожил он.

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