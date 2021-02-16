Стала известна дата последнего слова Навального по делу о клевете

Арестованный блогер Алексей Навальный выступит со своим последним словом по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны 20 февраля в 14:00.

Арестованный блогер Алексей Навальный выступит со своим последним словом по делу о клевете в отношении ветерана Великой Отечественной войны 20 февраля в 14:00.

Стоит отметить, что судья отложила заседание по этому делу на 20 февраля. В этот же день суд также рассмотрит апелляцию защиты блогера по делу "Ив Роше".

Ранее московский суд удовлетворил ходатайство ФСИН о замене Навальному условного срока на реальный. Причиной для этого стали неоднократные нарушения отбывания условного наказания.