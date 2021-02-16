12:02 16 Февраля 2021Общество
Актер Михаил Боярский госпитализирован в Петербурге
Народный артист РСФСР Михаил Боярский доставлен в больницу, сообщил источник ФАН из близкого окружения актера.
Народный артист РСФСР Михаил Боярский доставлен в больницу, сообщил источник ФАН из близкого окружения актера.
В настоящий момент он находится в сознании. Об ухудшении самочувствия Боярского также рассказала его супруга Лариса Луппиан. Причина госпитализации уточняется.
Известно также, что актер почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. В связи с этим родственники вызвали врачей скорой помощи.