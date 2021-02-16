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12:02   16 Февраля 2021
Общество

Актер Михаил Боярский госпитализирован в Петербурге

Актер Михаил Боярский госпитализирован в Петербурге

Народный артист РСФСР Михаил Боярский доставлен в больницу, сообщил источник ФАН из близкого окружения актера.

В настоящий момент он находится в сознании. Об ухудшении самочувствия Боярского также рассказала его супруга Лариса Луппиан. Причина госпитализации уточняется.

Известно также, что актер почувствовал себя плохо, у него поднялась температура. В связи с этим родственники вызвали врачей скорой помощи.

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#петербург #больница #боярский

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