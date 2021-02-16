Медиацентр "Патриот" организует эфир на тему роста цен в России

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 16 февраля, в 14:00 проведут эфир на тему "Почему растут цены? И что в России дешевеет?".

Федеральное агентство новостей и Медиагруппа "Патриот" 16 февраля, в 14:00 проведут эфир на тему "Почему растут цены? И что в России дешевеет?".

Усилия властей не останавливают рост цен в России. При этом логика их повышения порой не понятна даже специалистам: так, цены на бензин не связаны со стоимостью нефти, а цены на хлеб практически не зависят от расценок зерна, пишет Федеральное агентство новостей.

Участниками эфира станут аграрии, законодатели, экономисты, социологи, политологи, общественные деятели, политики и журналисты. Они обсудят вопросы роста цен в стране, ситуацию с курсом рубля, инфляцию, а также тему индексации пенсий и пособий. Кроме того, эксперты расскажут о связи дешевой ипотеки со взлетом цен на жилье.

Медиагруппа "Патриот" и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий. Архив материалов и трансляций можно будет найти на странице официальной группы медиацентрав сети "ВКонтакте" .