Российская вакцина "Спутник V" потихоньку разрушает русофобию Прибалтики

Проблему использования российской вакцины от коронавируса не стоит политизировать. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Проблему использования российской вакцины от коронавируса не стоит политизировать. Об этом заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас.

Позиция эстонских властей в отношении препарата "Спутник V" изменилась. Заявление Каллас не соответствует мнению правительства Литвы, которое исключает возможность закупок российской вакцины. Сложившаяся ситуация фактически означает, что разработчики лекарства неосознанно ударили по концепции "балтийского единства", пишет RuBaltic.Ru.

Похожие процессы идут и в Латвии. Министр здравоохранения страны Даниэлс Павлютс не видит проблем с вакциной, если ее одобрит Евросоюз. Прибалтийская картина мира рушится, заключают авторы издания. Русофобское единство разделилось из-за спорных мнений о препарате "Спутник V".

Германия ранее допустила использование российской вакцины от коронавируса, передает RT. Официальный представитель немецкого правительства Штеффен Зайберт добавил, что для этого нужна общеевропейская сертификация в ЕМА.