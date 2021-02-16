Резервуар с топливом взорвался в Новой Москве

Топливный резервуар взорвался в Новой Москве на улице Адмирала Корнилова, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Топливный резервуар взорвался в Новой Москве на улице Адмирала Корнилова, сообщает источник Федерального агентства новостей.

Спустя некоторое время взорвался еще один резервуар, начался пожар. Предположительно, по этому адресу располагается заправочный комплекс. По предварительным данным, никто не пострадал — спасатели оперативно эвакуировали людей с опасной территории. Рядом находится общежитие, есть ли угроза перехода огня — неизвестно. Площадь возгорания уточняется.

Прибывшие на место ЧП сотрудники МЧС оценили обстановку и вызвали подмогу. Сейчас туда направляются почти все расчеты МЧС Новой Москвы.