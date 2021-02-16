Появилось видео задержания спонсоров ИГИЛ в Татарстане и Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала оперативную съемку задержания сторонников ИГ (запрещена в РФ), которые обвиняются в финансировании деятельности террористов.

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала оперативную съемку задержания сторонников ИГ (запрещена в РФ), которые обвиняются в финансировании деятельности террористов.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели задержание спонсоров международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ). Две спецоперации прошли в Татарстане и Крыму.

Злоумышленники собирали денежные средства для деятельности террористической ячейки. Все это было замаскировано под благотворительную акцию.