11:30 16 Февраля 2021Происшествия
Появилось видео задержания спонсоров ИГИЛ в Татарстане и Крыму
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала оперативную съемку задержания сторонников ИГ (запрещена в РФ), которые обвиняются в финансировании деятельности террористов.
Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала оперативную съемку задержания сторонников ИГ (запрещена в РФ), которые обвиняются в финансировании деятельности террористов.
Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели задержание спонсоров международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ). Две спецоперации прошли в Татарстане и Крыму.
Злоумышленники собирали денежные средства для деятельности террористической ячейки. Все это было замаскировано под благотворительную акцию.