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11:30   16 Февраля 2021
Происшествия

Появилось видео задержания спонсоров ИГИЛ в Татарстане и Крыму

Появилось видео задержания спонсоров ИГИЛ в Татарстане и Крыму

Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ опубликовала оперативную съемку задержания сторонников ИГ (запрещена в РФ), которые обвиняются в финансировании деятельности террористов.

Ранее стало известно, что сотрудники правоохранительных органов провели задержание спонсоров международной террористической организации "Исламское государство" (ИГИЛ, ИГ). Две спецоперации прошли в Татарстане и Крыму.

Злоумышленники собирали денежные средства для деятельности террористической ячейки. Все это было замаскировано под благотворительную акцию.

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#задержание #иг #фсб

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