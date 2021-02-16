Ребенок проглотил иголку на приеме у частного стоматолога в Крыму

Из-за неосторожности дантиста стоматологическая игла попала в пищевод шестилетнего жителя Крыма, причинив травмы. Их подтвердила экспертиза.

Из-за неосторожности дантиста стоматологическая игла попала в пищевод шестилетнего жителя Крыма, причинив травмы. Их подтвердила экспертиза.

Прием у детского стоматолога в Симферополе едва не закончился трагедией. Врач во время лечения отпустил иглу во рту ребенка, она упала в пищевод. Следователи возбудили уголовное дело против дантиста. Он подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (часть 1 статьи 238 УК РФ), сообщает СК РФ по Республике Крым.

Как сообщили следователи, у врача даже не было соответствующей лицензии на оказание услуг. Ребенка после инцидента экстренно госпитализировали в медучреждение. Врач достал инородное тело из организма мальчика. При этом были зафиксированы раны в пищеводе.

На данный момент жизни мальчика ничего не угрожает. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. После проверки будет дана правовая оценка действиям частного стоматолога.