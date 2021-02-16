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11:23   16 Февраля 2021
Происшествия

Навального могут оштрафовать почти на миллион рублей

Навального могут оштрафовать почти на миллион рублей

Блогера Алексея Навального могут наказать штрафом в размере 950 тысяч рублей по делу о клевете. С таким заявлением выступила прокуратура.

Провокатор выступил в суде по делу о клевете в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Прокуратура требует признать нарушителя виновным и назначить ему наказание в виде денежного штрафа. Судимость блогера не снята. Прокурор просит одобрить наказание в виде отбывания в колонии общего режима и выплатить 950 тысяч рублей.

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#прокуратура #штраф #навальный

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