Навального могут оштрафовать почти на миллион рублей

Блогера Алексея Навального могут наказать штрафом в размере 950 тысяч рублей по делу о клевете. С таким заявлением выступила прокуратура.

Блогера Алексея Навального могут наказать штрафом в размере 950 тысяч рублей по делу о клевете. С таким заявлением выступила прокуратура.

Провокатор выступил в суде по делу о клевете в отношении 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Прокуратура требует признать нарушителя виновным и назначить ему наказание в виде денежного штрафа. Судимость блогера не снята. Прокурор просит одобрить наказание в виде отбывания в колонии общего режима и выплатить 950 тысяч рублей.