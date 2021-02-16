Дипломатический пинг-понг. Зачем глава МИД Финляндии спорил с Лавровым в Петербурге

Переговоры глав МИД двух стран получились напряженными.

В понедельник, 15 февраля, Россию посетил министр иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто. В Санкт-Петербурге он встретился в Сергеем Лавровым: дипломаты обсудили вопросы экономического сотрудничества между странами, высылку европейских послов из РФ и «разрыв» отношений между Москвой и Брюсселем, о котором в последние дни не умолкают мировые СМИ.

Скандальное заявление российский министр сделал в интервью журналисту Владимиру Соловьеву. На вопрос: «идет ли Россия к разрыву с Евросоюзом?», Лавров не дал утвердительного ответа, однако выразил «готовность» Москвы встать на этот путь. На пресс-конференции по итогам встречи с Хаависто дипломат впервые уточнил свои слова.

«Не надо путать Евросоюз с Европой. Мы [Россия] никуда из Европы не уходим, у нас в Европе много друзей, единомышленников, мы с ними будем продолжать развивать взаимовыгодные отношения. Я просто хочу сказать, что отношений нет, а торгово-экономические связи развиваются, хотя и не так быстро, как хотелось бы, прежде всего, из-за санкций, которые ввел Евросоюз», — заявил глава МИД РФ.

Отношения Москвы и Брюсселя были «разорваны» еще в 2014 году, напомнил Лавров, когда большинство жителей Крыма высказались за то, чтобы быть в составе России. Волю народа в ЕС восприняли негативно: Европа по сей день обвиняет РФ в «аннексии» полуострова. Именно это стало поворотной точкой в международном диалоге, добавил Лавров, не забыв упомянуть и про «беспомощность» Евросоюза перед важнейшими дипломатическими документами:

«На Украине случился госпереворот, и ЕС показал свою беспомощность в отношении той договоренности, которая была достигнута прямо накануне госпереворота между властью и оппозицией. А ведь под ней поставили свои подписи Германия, Франция и Польша. Оппозиция наплевала на эти подписи и на мнение Евросоюза, заключавшееся в необходимости выполнять эту договоренность. Именно тогда по-настоящему состоялось унижение Евросоюза».

С тех пор Москва и Брюссель проводят встречи по сторонним, не имеющим глобального значения вопросам, и такие отношения не имеют ничего общего с полноценным диалогом, посетовал Лавров. По его словам, судьба этого диалога в руках ЕС: Россия готова пойти навстречу, если Евросоюз откажется от безосновательных санкций и обвинений в адрес РФ.

Хаависто в долгу не остался: он выразил недовольство по поводу высылки трех представителей стран ЕС (Швеции, Польши и Германии) из России за участие в несанкционированных акциях протеста. В заключение главы МИД пришли к выводу, что экономическое сотрудничество между странами нужно поддерживать, однако сдружиться с Хельсинки на 100% у Москвы не выйдет, пока она не наладит диалог с Брюсселем.

По возвращению на родину Пекке Хаависто собрал финских журналистов и рассказал им об итогах встречи. Дипломатическую обстановку в Санкт-Петербурге посол назвал «напряженной», выражения Лаврова «резкими», а Крымский полуостров вновь оказался «оккупирован». Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat пишет, что Хаависто пришлось «защищать ЕС от резких выпадов Лаврова»:

«На пресс-конференции Хаависто пришлось несколько раз защищать ЕС, который Лавров раскритиковал в резких выпадах. Хаависто, в частности, заявил, что у России нет оснований высылать дипломатов, которые следили за протестами. <…> Хаависто и Лавров разошлись во мнениях по многим вопросам. Лавров обвинил ЕС в ухудшении отношений и объявил Россию невиновной в сложившейся ситуации».

Сам Пекке Хаависто охарактеризовал переговоры, как «более напряженные, чем при обычных обстоятельствах, но без особого драматизма». Драматизма в сложившейся ситуации действительно нет, подтвердил гендиректор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», политтехнолог Сергей Маркелов, но сигнал от Финляндии прослеживается четко. Хаависто взял на себя роль посланника европейского Севера, в том числе прибалтийских государств, которые занимают куда более радикальную позицию, нежели более крупные страны ЕС.

«Хаависто показал, что Финляндия тоже имеет право отстаивать позицию ЕС, задавать вопросы. Эта встреча вряд ли станет крупным событием, она, скорее, "упаковывает" коллективную позицию северной Европы по отношению к России. Все идет закономерно, в рамках последнего тренда "кто прав?", который заложил Жозеп Боррель. Глава финского МИД продолжил этот дипломатический пинг-понг и перенял мяч от Борреля, который тоже пытался ответить на этот вечный вопрос в пользу Брюсселя», — объяснил эксперт.

Справка ПС

Пекке Хаависто стал первым представителем Европейского союза, который прибыл в Россию после «оскорбления» Жозепа Борреля — верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. Визит последнего в Москву в начале февраля экспертное сообщество почти единогласно признало «дипломатическим провалом» и «позором европейской дипломатии».

Хаависто занимает пост главы МИД Финляндии с 6 июня 2019 года. С 2002 года он состоит в браке с эквадорцем Нексаром Антонио Флоресом, который до встречи с политиком работал парикмахером в салоне красоты в Хельсинки.