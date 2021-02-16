Пожилой мужчина в Греции умер через 8 минут после вакцинации от COVID-19

Врачи отрицают, что причина кончины 85-летнего мужчины могла быть в прививке.

В Греции после вакцинации от коронавирусной инфекции скончался 85-летний мужчина. По сообщению греческого телеканала ERT, это произошло в университетской больнице города Ираклион на острове Крит.

Известно, что смерть наступила через 8 минут после вакцинации. Пациент находился в приемной после прививки, а потом внезапно упал. Медикам удалось привести мужчину в чувство после остановки сердца, однако он скончался по пути в реанимацию из-за второй остановки сердца.

Предположительно, внезапная кончина 85-летнего пациента наступила по причинам, не связанным с вакцинацией и не из-за анафилактического шока, утверждают медики.Чтобы установить точные причины произошедшего, врачи больницы потребовали провести срочную судебно-медицинскую экспертизу.

Массовая вакцинация в Греции стартовала 27 декабря. Ежедневно делается более 20 тысяч прививок. В настоящее время на территории страны используют вакцины компаний Pfizer/BioNTech и Moderna. С 15 февраля к ним добавился и препарат AstraZeneca, который используют только для возрастной группы от 60 до 64 лет.

На сегодняшний день в Греции зафиксировали более 172 тыс. случаев заболевания инфекцией. Общее число смертей составило 6 152.

Ранее в Норвегии после вакцинации препаратом Pfizer/BioNTech скончались 23 человека. До этого в стране при тех же обстоятельствах скончались два постояльца дома престарелых.

В Германии также проверяли данные о смерти десяти человек после вакцинации Pfizer/BioNTech. Специалисты Института Пауля Эриха пришли к выводу, что связи между инцидентами и прививкой нет.

В США в общей сложности скончались 55 жителей страны после прививки вакцинами производства Pfizer/BioNTech и Moderna, сообщал The Epoch Time. Известно, что пациенты умирали через несколько дней после вакцинации. Например, 66-летний постоялец дома престарелых в Колорадо оставался в кровати целый день, чувствуя сонливость. На следующее утро его обнаружили мертвым.