Звезда сериала "Сваты" назвала причину закрытия проекта

Актриса Олеся Железняк в новом выпуске YouTube-проекта "Эмпатия Манучи" рассказала о судьбе продолжения сериала "Сваты". Артистка раскрыла причину закрытия проекта.

Актриса Олеся Железняк в новом выпуске YouTube-проекта "Эмпатия Манучи" рассказала о судьбе продолжения сериала "Сваты". Артистка раскрыла причину закрытия проекта.

Звезда ситкома "Моя прекрасная няня" Олеся Железняк стала приглашенной звездой в новом выпуске шоу ведущего Вячеслава Манучарова. В интервью с шоуменом актриса пролила свет на судьбу продолжения популярного сериала "Сваты". По словам артистки, съемки нового сезона попали в производственный "ад". Растянутый процесс съемок окончательно погубил продолжение шоу.

"Седьмой сезон самый многострадальный. Он до сих пор так и не отснят. Сначала были события на Украине, а снимает ведь "Квартал 95", — объяснила Железняк.

По словам актрисы, до завершения съемочного процесса оставалось производство четырех эпизодов. Однако пандемия сорвала рабочий график. Когда ведущий прямо спросил, неужели именно длительные съемки привели к закрытию сериала, артистка ответила утвердительно. Она подчеркнула, что в работе над "Сватами" не возникало конфликтных ситуаций.