11:06 16 Февраля 2021Общество
Российские медики выявили 13 233 новых случая COVID-19 за сутки
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом нового типа обновил статистику. За сутки в стране выявили 13 233 новых случая в 84 регионах страны.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом нового типа обновил статистику. За сутки в стране выявили 13 233 новых случая в 84 регионах страны.
Переносят вирус в легкой форме и не имеют никаких клинических проявлений 9,9% новых заболевших. Общее число заболевших за весь период пандемии увеличилось до 4 099 323 случаев.
За сутки медики зафиксировали 459 летальных исходов, таким образом, всего умерли 80 979 человек за все время пандемии в стране. Полностью здоровыми выписались 17 627 пациентов. Всего в России излечились от коронавируса нового типа 3 624 663 человека.