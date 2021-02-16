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11:06   16 Февраля 2021
Общество

Российские медики выявили 13 233 новых случая COVID-19 за сутки

Российские медики выявили 13 233 новых случая COVID-19 за сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом нового типа обновил статистику. За сутки в стране выявили 13 233 новых случая в 84 регионах страны.

Переносят вирус в легкой форме и не имеют никаких клинических проявлений 9,9% новых заболевших. Общее число заболевших за весь период пандемии увеличилось до 4 099 323 случаев.

За сутки медики зафиксировали 459 летальных исходов, таким образом, всего умерли 80 979 человек за все время пандемии в стране. Полностью здоровыми выписались 17 627 пациентов. Всего в России излечились от коронавируса нового типа 3 624 663 человека.

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#статистика #коронавирус #оперштаб

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