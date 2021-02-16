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10:56   16 Февраля 2021
Общество

Эксперты Роскачества составили рейтинг приложений онлайн-кинотеатров

Эксперты Роскачества составили рейтинг приложений онлайн-кинотеатров

Роскачество провело доскональное исследование, выбрав наилучшие приложения онлайн-кинотеатров в РФ. Эксперты вывели 168 основных критериев.

Организацией было протестировано 40 различных приложений онлайн-кинотеатров, 20 из них были для операционной системы iOS, 20 — для Android. Специалисты Роскачества искали, скачивали кинокартины и сериалы, проводили тщательный анализ тематических подборок, а также смотрели на качество картинки и звука.

"По итогам исследования ivi, «КиноПоиск» и Megogo были признаны лучшими по совокупности критериев на обеих платформах, МТС ТВ заняло четвертое место на Android, а Amediateka пятое место на обеих платформах", — сообщили эксперты Роскачества.

Также в организации назвали недостатки и преимущества платных стримингов и платформ. Они подчеркнули, что важнейшую роль играет стоимость ежемесячной подписки.

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