Политолог Погребинский оценил вероятность смены украинского кабмина

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поделился мнением о возможности смены премьер-министра Незалежной и всего состава кабмина.

Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский поделился мнением о возможности смены премьер-министра Незалежной и всего состава кабмина.

По его словам, исключать такую возможность нельзя. Во всяком случае, нескольких министров точно могут заменить. С председателем Верховной рады Дмитрием Разумковым дела обстоят несколько сложнее. Вероятно, он по-прежнему будет занимать свой пост, так как его кандидатура полностью устраивает большинство депутатов Рады, считает политолог.

"И я не думаю, что от него будет так легко избавиться, тем более что он-то не враг Соединенных Штатов — я думаю, что им тоже вряд ли понравится эта идея", — сказал он.

Ранее Погребинский заявил, что президент Украины Владимир Зеленский зависит от США. По его мнению, именно указание американских кураторов повлияло на его отказ от покупки российской вакцины от коронавируса, сообщил телеканал "360".