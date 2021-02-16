Правительство Японии создаст отдел по делам одиночества и изоляции

Японский министр по делам одиночества и изоляции анонсировал создание отдела при правительстве страны. Он будет заниматься вопросами самоубийств и бедности.

Японский министр по делам одиночества и изоляции анонсировал создание отдела при правительстве страны. Он будет заниматься вопросами самоубийств и бедности.

Информационное агентство Kyodo сообщает, что в отделе будут работать десять сотрудников японского минздрава, министерства труда, образования, культуры, науки, спорта и технологий. Основным направлением работы будет профилактика самоубийств среди граждан Японии и борьба с бедностью среди детей. Эти проблемы были усугублены последствиями пандемии коронавируса, сообщает агентство.

Премьер-министр Японии Есихидэ Суга объявил о появлении поста министра по делам одиночества и изоляции 12 февраля. Главой ведомства был назначен министр по делам восстановления жизнедеятельности Тэцуси Сакамото. Он будет совмещать две должности сразу. Сообщается, что в планах правительства провести перепись населения, чтобы выявить одиноких людей, которым требуется психологическая поддержка от государства.

Согласно статистике, количество самоубийств среди японцев в 2020 году впервые возросло за последние 11 лет. Покончили с собой 20,9 тыс. человек, из них как минимум 300 человек — ученики начальной, средней и старшей школ.