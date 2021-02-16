Судья не предоставит следователям материалы об оскорблении Навальным участников процесса
Судья отказалась предоставлять следователям информацию об оскорблении блогером Алексеем Навальным участников процесса.
Прокурор Екатерина Фролова ранее запросила выделить материалы дела и направить их на доследственную проверку в СК РФ. Такое решение принято на фоне новых случаев оскорбления Навальным судьи, ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и гособвинения. Судебное следствие окончилось. Начались прения сторон.
Адвокаты блогера выступили против из-за якобы необоснованности ходатайства Фроловой. В ходе процесса 12 февраля Навальному сделали более 15 замечаний после провокационных заявлений.
Блогер летом 2020 года в соцсетях высмеял видео в поддержку поправок к Конституции РФ. Навальный оскорбил участников ролика, назвав их "продажными холуями".