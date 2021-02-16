Судья не предоставит следователям материалы об оскорблении Навальным участников процесса

Судья отказалась предоставлять следователям информацию об оскорблении блогером Алексеем Навальным участников процесса.

Судья отказалась предоставлять следователям информацию об оскорблении блогером Алексеем Навальным участников процесса.

Прокурор Екатерина Фролова ранее запросила выделить материалы дела и направить их на доследственную проверку в СК РФ. Такое решение принято на фоне новых случаев оскорбления Навальным судьи, ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и гособвинения. Судебное следствие окончилось. Начались прения сторон.

Адвокаты блогера выступили против из-за якобы необоснованности ходатайства Фроловой. В ходе процесса 12 февраля Навальному сделали более 15 замечаний после провокационных заявлений.

Блогер летом 2020 года в соцсетях высмеял видео в поддержку поправок к Конституции РФ. Навальный оскорбил участников ролика, назвав их "продажными холуями".