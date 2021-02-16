ФАН направит запрос о тайной встрече Резника и Вишневского с финским дипломатом

Петербургских депутатов, которые были на встрече с финскими дипломатами, должны проверить специальные органы. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Петербургских депутатов, которые были на встрече с финскими дипломатами, должны проверить специальные органы. Об этом сообщил депутат Госдумы Виталий Милонов.

Депутаты петербургского ЗакСа Максим Резник и Борис Вишневский встретились в генконсульстве Финляндии с главой МИД Пеккой Хаависто. Обсуждали ситуацию вокруг блогера Алексея Навального и давление на Россию. Депутаты просили ужесточить антироссийские санкции и запретить въезд в Финляндию тем, кто имеет отношение к госаппарату или правоохранительным органам, пишет ФАН.

"Нужно проверить, насколько в петербургском парламенте чистоплотные люди. Потому что даже находиться с такими подлецами невозможно. Нужно немедленно начать проверку в рамках Комиссии по депутатской этике. Я лично обращусь в ЗакС, потому что мне непонятно, по каким критериям эта комиссия работает", — пояснил Виталий Милонов.

Депутат Госдумы отметил, что Резник и Вишневский должны заниматься своими прямыми обязанностями — решать региональные проблемы. Их поступок — "это предательство Родины". Он потребовал провести проверку чиновников. В свою очередь представители Законодательного собрания Санкт-Петербурга должны подтвердить, что не имеют к этому делу отношения и наложить санкции на Резника и Вишневского, подытожил Милонов.

ФАН направит запрос в Консульство Финляндии, чтобы выяснить, для чего российским дипломатам понадобилась встреча именно с оппозиционными депутатами и какие вопросы они обсуждали. Также издание планирует обратиться в прокуратуру с требованием проверить обстоятельства инцидента.