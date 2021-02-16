Заболевшего коронавирусом актера Юрия Соломина доставили в больницу

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заболел коронавирусом, его госпитализировали, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин заболел коронавирусом, его госпитализировали, сообщила директор театра Тамара Михайлова.

Народный артист СССР болеет коронавирусной инфекцией уже несколько дней. Заболевание, по словам Михайловой, "протекает спокойно". Более подробная информация о его состоянии в настоящий момент уточняется.

Соломин возглавил Государственный академический Малый театр в 1988 году. За всю свою карьеру актер сыграл более чем в 50 фильма и сериалах. Артист также является лауреатом Государственной премии России.