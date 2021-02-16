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10:34   16 Февраля 2021
Происшествия

Офисное здание горит в центре Москвы

Офисное здание горит в центре Москвы

Пожар произошел в административном здании на Марксистской улице, сообщили в экстренных службах Москвы. В нем находятся офисы различных организаций и магазины.

По предварительным данным, возгорание произошло в подвальном помещении. Спасатели эвакуировали около 50 человек. Площадь пожара устанавливается.

Еще один пожар произошел на севере Москвы. Загорелся Научно-исследовательский кинофотоинститут. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров. Из горящего помещения спасли пятерых человек, их передали врачам. Еще восемь человек эвакуировали с других этажей.

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#москва #пожар #подвал

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