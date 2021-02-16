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10:25   16 Февраля 2021
Политика

Вашингтон возмутил ракетный обстрел базы ВС США в Ираке

Вашингтон возмутил ракетный обстрел базы ВС США в Ираке

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что возмущен обстрелом американской базы в Ираке, и Вашингтон обязательно поможет в расследовании этого факта.

Госдеп США сообщил, что уже связался с главой регионального правительства Иракского Курдистана Масруром Барзани и обсудил возмутительное происшествие. Он заверил, что Вашингтон приложит все усилия и поможет найти и привлечь к ответственности всех виноватых.

В тексте своего заявления Блинкен отметил, что США очень возмутил ракетный обстрел американской базы в Иракском Курдистане.

В свою очередь президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, несмотря на все заявления о неприятии терроризма, Вашингтон стоит за боевиками Рабочей партии Курдистана.

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#сша #ирак #курдистан

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