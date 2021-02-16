Парламент Эстонии проголосовал за усиление санкций против РФ

Высший законодательный орган Эстонии призвал Евросоюз разработать механизм санкционного давления на Россию.

Высший законодательный орган Эстонии призвал Евросоюз разработать механизм санкционного давления на Россию.

Большинство парламентариев проголосовали за такое решение. В пресс-службе правительства отметили, что Евросоюз должен совместно со своими крупнейшими партнера разработать эффективную политику санкций против Кремля. По мнению большинства членов парламента, такие меры заставят российское руководство отказаться от агрессивной политики.

Кроме того, эстонские депутаты призвали Москву освободить всех участников несогласованных акций в поддержку блогера Алексея Навального, которые были задержаны полицейскими.

Ранее депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко обвинил власти Эстонии в русофобии. Такое заявление он сделал на фоне отказа от покупки российской вакцины от COVID-19 "Спутник V", сообщил телеканал "360".