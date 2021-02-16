Прокурор заявила о новых оскорблениях Навального в адрес ветерана ВОВ

Прокурор Екатерина Фролова попросила выделить материалы уголовного дела Алексея Навального и передать их в ГСУ СК для доследственной проверки.

Прокурор Екатерина Фролова попросила выделить материалы уголовного дела Алексея Навального и передать их в ГСУ СК для доследственной проверки.

Гособвинитель считает, что за время судебных заседаний по делу о клевете скандальный блогер вновь оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Кроме того, обвиняемый нанес оскорбления судье и прокурору. Сторона защиты возражает, называя ходатайство немотивированным.

Основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ "Клевета" после того, как в июне 2020 года он оскорбил фронтовика Игната Артеменко за участие в видеоролике в поддержку внесения поправок к Конституции РФ. Вину Навальный не признает.