Без майдана и хаоса: украинцы мечтают о таком президенте как Владимир Путин

Директор дирекции вещания телеканала RT Антон Красовский прокомментировал сложившуюся на Украине ситуацию.

Директор дирекции вещания телеканала RT Антон Красовский прокомментировал сложившуюся на Украине ситуацию.

Служба безопасности Украины (СБУ) начала расследование в отношении экс-главреда сайта Украина.ру за вопрос о вхождении Незалежной в состав России, заданный главе политической фракции Незалежной "Оппозиционная платформа — За жизнь" Виктору Медведчуку. Позже сам Красовский признался, что лично попросил журналистку задать этот вопрос.

По его мнению, это действительно интересует множество жителей Украины. Они на самом деле хотели бы войти в состав России. Во всяком случае, не отказались бы от такого президента как Владимир Путин.

"Именно поэтому они и выходили 150 раз на Майдан, меняли одного президента на другого. Им хотелось президента конкретного, который будет думать о народе, решит материальные проблемы украинцев", — сказал он.

Однако украинцам стыдно в этом признаться, уверяет сотрудник российского телеканала. Этот вопрос их действительно интересует, подытожил он.