Венгрия на заседании Совета ассоциации потребовала закрыть сайт "Миротворец"

На заседании Совета ассоциации ЕС—Украина еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи потребовал закрыть сайт "Миротворец".

На заседании Совета ассоциации ЕС—Украина еврокомиссар от Венгрии Оливер Варгеи потребовал закрыть сайт "Миротворец".

Дипломат призвал преследовать тех, кто совершает незаконные действия "в отношении депутатов Европарламента", а также "раскрытие их персональных данных". Это, по словам Варгеи, не только Киев, но и Брюссель.

Также дипломат просил внести в совместное заявление тезис о том, что на Украине притесняют национальные меньшинства. Варгеи доказывал, что венгерское меньшинство "унижают" и даже "уничтожают". Премьер-министр Украины Денис Шмигаль с такими требованиями не согласился и отклонил предложение венгерского коллеги. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель призвал найти компромисс.

Заседание 7-го Совета ассоциации Украина — ЕС прошло накануне. Украина и Евросоюз начали работу над оценкой соглашения об ассоциации.