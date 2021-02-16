ФСБ задержала спонсоров ИГ в Крыму и Татарстане

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" на территории Крыма и Республики Татарстан.

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" на территории Крыма и Республики Татарстан.

По данным правоохранителей, задержанные под видом благотворительности организовывали сбор средств для боевиков, сообщили в ЦОС ФСБ.

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