Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
10:00   16 Февраля 2021
Происшествия

ФСБ задержала спонсоров ИГ в Крыму и Татарстане

ФСБ задержала спонсоров ИГ в Крыму и Татарстане

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" на территории Крыма и Республики Татарстан.

По данным правоохранителей, задержанные под видом благотворительности организовывали сбор средств для боевиков, сообщили в ЦОС ФСБ.

Новость дополняется.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#задержание #фсб #террористы

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров