10:00 16 Февраля 2021Происшествия
ФСБ задержала спонсоров ИГ в Крыму и Татарстане
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" на территории Крыма и Республики Татарстан.
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность финансистов запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" на территории Крыма и Республики Татарстан.
По данным правоохранителей, задержанные под видом благотворительности организовывали сбор средств для боевиков, сообщили в ЦОС ФСБ.
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