Новые власти Украины постарались на славу и за семь лет довели страну до небывалого энергетического кризиса.

Украина продолжит импортировать электроэнергию из России до окончания текущего отопительного сезона, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий 15 февраля на форуме «Украина 30».

Страна закупит уголь только весной, тогда же завершится ремонт «неожиданно сломанных» энергоблоков теплоэлектростанции (речь идет о Бурштынской ТЭС). Кудрицкий признал, что в этом сезоне альтернативы импорту из России нет: склад угля «фактически нулевой».

Весной поставки электроэнергии из России на Украину будут ограничены законодательно, пообещал глава комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ Андрей Герус, выступавший на том же мероприятии. Украинский парламент уже работает над соответствующим законом.

Энергетическая независимость от «агрессора»

В очередной раз об энергетической независимости от России власти Украины активно заговорили в феврале. До весны остался всего месяц — а там отопление уже и не потребуется, рассчитывает руководство страны.

Нестабильность энергетической «незалежности» Украины наблюдается вот уже два года. Осенью 2019-го государство восстановило импорт электроэнергии из России после четырехлетнего перерыва. В апреле 2020 года закупка снова прекратилась из-за пандемии, а 16 декабря опять началась.

Следующая зима для украинцев станет временем обнадеживающих экспериментов, задуманных в Минэнерго Украины. По словам министра Юрия Витренко, энергосистема страны должна показать способность как минимум неделю работать без связки с системами России и Белоруссии.

Демонстрация независимости от российского и белорусского электричества должна пройти перед интеграцией с энергосетями Евросоюза, на которую так надеются в Киеве. Сейчас Украина является частью единой энергосистемы РФ и Республики Беларусь.

Греться только с ЕС

Интеграцию в европейскую энергосеть ENTSO-E Украина ожидает к 2023 году, сообщали год назад в Укрэнерго. Тогда Кудрицкий заявлял, что для этих целей в 2019 году компания-оператор протестировала блоки тепловых электростанций («неожиданно сломанных» к настоящему времени), а специалистов ENTSO-E результаты удовлетворили.

Евросоюз планирует к 2030 году получать до 60% электричества от возобновляемых источников энергии (ВИЭ), то есть ветряных и тепловых электростанций. Но зеленая энергетика — удовольствие недешевое. По оценкам Укрэнерго, стоимость интеграции энергосетей Украины с европейскими составит 357 миллионов евро. Германия пообещала предоставить на эти цели 24,5 миллиона евро, а других инвесторов пока не намечается.

Украина еще в 2003 году частично присоединилась к европейцам за счет Бурштынского энергоострова, на котором расположена ТЭС и ее 12 теперь уже сломанных энергоблоков. Власти очень гордятся самим фактом, не упоминая, что на это стране потребовалось 8 лет. Судя по всему, запланированное присоединение Украины к ENTSO-E в 2023 году отложится на неопределенный срок.

При этом членство Украине в ENTSO-E не гарантируют. Ситуация примерно как с Евросоюзом: интеграция возможна, а по поводу полноправного членства слышны только отговорки.

«...Подключение Украины и членство в ENTSO-E — это две разные вещи. Соединение само по себе не ведет к членству в ENTSO-E. Действительно, такие условия, как соблюдение правил европейского рынка электроэнергии <…> являются необходимыми для возможного членства в ENTSO-E, но в конечном итоге Ассамблея ENTSO-E принимает независимое решение о присоединении…», — говорил генсек ENTSO-E Лоран Шмитт изданию «НВ Бизнес» в июле 2019 года.

Как отмечал Шмитт, Украина должна быть полностью готова к интеграции в европейскую энергосистему. Поэтапное подключение, якобы уже начатое с Бурштынской ТЭС, невозможно.

Угольный вариант

Для властей Украины в приоритете пусть и призрачная, но зависимость от энергосектора ЕС, чем сотрудничество с РФ. Политическая риторика не остается в стороне, даже когда речь идет о закупке жизненно необходимых ресурсов из России — про «страну-агрессора» в Киеве не устают напоминать.

Но если для Евросоюза вопрос зеленой энергетики принципиальный из-за экологического курса, то для Киева забота о природе — не самое главное. Цель — хоть как-нибудь, но избавиться от экономических отношений с РФ — для этого подойдет даже совсем неэкологичный уголь. Главное, что не российское электричество.

С углем этой зимой у страны тоже возникла проблема. Его просто нет. Собственная добыча хромает, хоть государственные шахты работают на полную мощность, заверял 11 февраля министр энергетики Витренко. Помимо них добывает уголь частный холдинг ДТЭК, принадлежащий одному из богатейших людей мира Ринату Ахметову.

Несмотря на эти старания, запасов угля на Украине на 43% меньше минимального уровня — их хватит на пару дней. Энергоблоки пока работают на газе, российской и белорусской электроэнергии.

Причины энергокризиса

С лета 2019 года на Украине реализуется глобальная реформа энергетического рынка. Приятного в ней мало: ради «евроатлантического пути» пришлось повысить тарифы, для потребителей подорожали газ и вода, а теперь еще и электроэнергия. Как следствие — кризис неплатежей. И не только.

Ненакопленные ресурсы, провал реформы энергорынка, провал внешней политики — и Украина завязла в тяжелейшем энергетическом кризисе. Решение подключиться к энергосистеме Европы — не рациональное и экономическое, а политическое — «потому что мы туда очень хотим и будем делать все, как европейцы», говорит заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Холодно, угля нет. Киеву приходится закупать электроэнергию у «страны-агрессора» и Белоруссии, на которую Украина наложила санкции, так как вслед за европейскими партнерами считает, что там «ненастоящий президент». Ситуация с точки зрения «что хотелось» и «что получилось» выглядит более, чем комично, подмечает эксперт.

«Фактически, подобными речами украинские власти прикрывают филейную часть… своих политических возможностей. Украина вынуждена покупать у России электроэнергию в рекордных объемах, потому что внутри страны за семь лет невероятно "успешного" руководства не смогли создать базу угля для эффективной электрогенерации, не смогли решить проблемы сетей — ничего не сумели. Это нужно постараться», — рассказал Фролов в комментарии «Политике Сегодня».

Рассчитывать на улучшение ситуации евроинтеграционным путем не приходится. Большим недостатком возобновляемых источников энергии, на которые стремительно переходит Евросоюз, является зависимость от погодных условий. Например, сильные снегопады парализуют работу солнечных электростанций, а при отсутствии ветра выработка энергии «ветряками» полностью прекратится.

«Стратегия развития энергетического сектора в Евросоюзе снижает стабильность его поставок. Как они будут решать проблемы с безветренной и пасмурной погодой зимой, когда энергии нужно больше, неизвестно. К этой энергосистеме собирается подключиться Украина. Подключится ли? Я сомневаюсь», — подчеркивает эксперт.

Украине стоило бы потратить деньги на модернизацию мощностей атомных электростанций, которые обеспечивают буквально половину энергетических потребностей страны, полагает Фролов. АЭС там дошли до такого возраста, когда продлевать их эксплуатацию дальше уже невозможно. Но это совсем не европейский способ обеспечить гражданам нормальную жизнь в тепле, так что о нем Киев не задумывается.