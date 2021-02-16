США отказались от приглашения России к участию в переговорах по Сирии

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил об отказе США на приглашение России принять участие в переговорах по САР в Сочи.

Спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил об отказе США на приглашение России принять участие в переговорах по САР в Сочи.

Тем не менее, по словам спецпредставителя президента РФ, делегации ООН, РФ, Турции, Ирана, сирийской оппозиции и Правительства Сирийской Арабской Республики уже прибыли в Сочи.

"США отказались участвовать в качестве наблюдателей во встрече "астанинского формата" в Сочи", — констатировал Лаврентьев.

Он добавил, что несмотря на сложности в работе конституционного комитета по САР, Россия не драматизирует этого факта, а напротив, хочет обсудить "создание конструктивной атмосферы". По словам российского дипломата, страны-гаранты "астанинского формата" в ходе переговоров в Сочи намерены придать импульс процессу сирийского урегулирования.

"Ситуация в Сирии тревожная, необходимо сделать все, чтобы не допустить нового витка эскалации вооруженного конфликта", — резюмировал он.

На предстоящей встрече ее участники обсудят вопрос возвращения беженцев в САР и экономическую ситуацию, складывающуюся в государстве.