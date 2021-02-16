Садальский вступился за Людмилу Максакову после скандала с дочерью

Актер театра и кино Стас Садальский встал на сторону Людмилы Максаковой после скандального интервью на телевидении ее дочери Марии. Артист заявил, что в конфликте не все просто.

Актер театра и кино Стас Садальский встал на сторону Людмилы Максаковой после скандального интервью на телевидении ее дочери Марии. Артист заявил, что в конфликте не все просто.

Советский и российский актер театра и кино Станислав Садальский вступился за коллегу Людмилу Максакову после скандального эфира телешоу с появлением ее дочери Марии. Младшая Максакова обвинила мать в нежелании налаживать отношения, хотя причин таить обиду друг на друга совершенно нет, уверяла Мария.

В своем Instagram Садальский опубликовал фотографию Людмилы Максаковой в роли Иокасты, которая была матерью Эдипа, женой Эдипа и матерью двух его дочерей и двух сыновей.

"Максакова блистательно справляется с задачей и убийственно пронзительно передает состояние душевного ада в который ввергнута несчастная женщина. Максакова скупа в движениях, но безукоризненно точна в лаконизме своего блестящего актерского мастерства. Вот что, заметил иногда гениально сыгранные роли мистическим образом ложатся на судьбу артиста... Держись Людок!" — подписал Садальский фотографию.

Как пишет портал Dni.ru со ссылкой на речь Садальского, в конфликте Максаковых не все так однозначно. Когда Людмила делала все возможное, чтобы помочь дочери построить карьеру оперной певицы, Мария наговорила матери много нелицеприятных слов.