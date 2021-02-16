Центробанк столкнулся с новым вызовом на фоне активизации мошенников

Банки способны остановить деятельность аферистов, проходящую через платежные системы. Злоумышленники это понимают и потому пытаются искать новые схемы для хищения средств.

Банки способны остановить деятельность аферистов, проходящую через платежные системы. Злоумышленники это понимают и потому пытаются искать новые схемы для хищения средств.

В связи с этим преступники, традиционно угрожая пользователям похищением денег со счета, призывают прийти в банковское отделение, снять средства и перевести их мошеннику через платежный терминал или банкомат стороннего банка.

Таким образом, обслуживающий клиента банк видит исключительно само снятие денег, но не может контролировать, куда они ушли.

Это является серьезным вызовом, который требует отдельной проработки как на стороне Центробанка, так и самих кредитных организаций, заявил первый заместитель главы департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев. При этом он отметил, что россияне стали больше подкованы в теме финансовой грамотности, и потому преступникам приходится менять тактику и находить новые схемы обмана.