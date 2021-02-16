Навального привезли на очередное слушание по делу о клевете

Блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на фронтовика Игната Артеменко.

Блогера Алексея Навального доставили в Бабушкинский суд Москвы, где продолжится рассмотрение уголовного дела о клевете на фронтовика Игната Артеменко.

За несколько часов до начала заседания основателя ФБК (признан иноагентом в РФ) привезли из СИЗО "Матросская тишина" к зданию суда, передает ТАСС. До начала слушания он будет находиться в конвойном помещении. Ожидается, что сегодня гособвинитель запросит для Навального наказание.

Это уже третье заседание суда по делу о клевете. Во время прошлого обвиняемый получил более десяти замечаний, но не перестал хамить судье и прокурору. Пострадавший ветеран ВОВ отказался от дальнейшего участия в процессе.