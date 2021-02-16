Адвокат Бута и Ярошенко ничего не знает о переговорах по их обмену на Уилана

Правозащитник Алексей Тарасов, который представляет интересы россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута, рассказал о переговорах по обмену граждан РФ на американца Пола Уилана.

Правозащитник Алексей Тарасов, который представляет интересы россиян Константина Ярошенко и Виктора Бута, рассказал о переговорах по обмену граждан РФ на американца Пола Уилана.

Тарасов рассказал, что не владеет информацией на этот счет. При этом он бы "только приветствовал такие переговоры".

Адвокат Пола Уилана Владимир Жеребенков ранее сообщал о консультациях представителей России и США про возможный обмен американца на отбывающих наказание в тюрьмах США россиян. Он предполагает, что его подзащитный может быть обменен на Бута или Ярошенко.

МИД РФ в конце прошлого года сообщил о ненадлежащих условиях содержания россиян в тюрьмах США. В ведомстве отметили, что Ярошенко не получает надлежащую медицинскую помощь. Бута периодически сажают в тюремный спецблок с более строгим режимом.