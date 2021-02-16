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8:48   16 Февраля 2021
Общество

Пенсионерам уточнили условия получения новой выплаты от ПФР

Пенсионерам уточнили условия получения новой выплаты от ПФР

Ограниченная категория россиян действительно сможет получить выплату в 15 600 рублей. Об этом сообщил PRIMPRESS со ссылкой на ПФР.

Информация о новой выплате для россиян появилась в социальных сетях. Денежные средства якобы можно получить как налоговый вычет по расходам на обязательное пенсионное страхование на основании данных Пенсионного фонда.

В ПФР уточнили, что выплата существует, но вернуть 13 процентов от государства могут только участники программы государственного софинансирования пенсий, которые ежегодно переводили дополнительные страховые взносы в размере от двух до 12 тыс. рублей на ее накопительную часть. За десять лет вклада выплата составит 15 600 рублей.

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#пенсия #выплаты #пфр

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