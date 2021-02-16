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8:42   16 Февраля 2021
Общество

Железнодорожники Украины показали, как растапливают лед на стеклах горящей бумагой

Железнодорожники Украины показали, как растапливают лед на стеклах горящей бумагой

Сотрудники госкомпании "Украинские железные дороги" пожаловались на "средневековые" условия работы.

Члены локомотивной бригады рассказали, что у них нет стеклообогрева, поэтому машинистам приходится растапливать лед на окнах кабины с помощью огня. На опубликованном в Telegram видео мужчина поджигает бумагу и подносит ее к стеклу машиниста, чтобы избавиться от наледи.

На данный момент железнодорожники Украины вынуждены довольствоваться советским наследием. Многие поезда давно должны быть списаны и утилизированы: возраст подвижного состава — от 30 до 53 лет. Более 90% составляет общий показатель износа.

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#украина #поезда #железнодорожники

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