Опрос показал истинное отношение россиян к коллегам на работе

Около 30% опрошенных людей довольны отношениями с коллегами и атмосферой в рабочем коллективе. Об этом свидетельствует опрос сервиса Работа.ру.

Около 30% опрошенных людей довольны отношениями с коллегами и атмосферой в рабочем коллективе. Об этом свидетельствует опрос сервиса Работа.ру.

Примерно 43% россиян не всегда удовлетворены настроением коллег, но в целом в коллективе их все устраивает. Еще 16% часто конфликтуют по рабочим вопросам. Остальные работники в принципе не находят общего языка в коллективе.

Россияне назвали лицемерие самой раздражающей в коллегах чертой. Другие сталкивались с конфликтом из-за низкой работоспособности товарищей по работе или высокой конкурентности.

"Часть респондентов недовольны коллегами из-за доносов начальству, а также низкой квалификацией других сотрудников", — передает ТАСС.

В опросе приняли участие порядка трех тысяч россиян возрастом старше 18 лет.