Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
8:13   16 Февраля 2021
Общество

Жители Крыма назвали чудом снегопады после закрытия Северо-Крымского канала

Жители Крыма назвали чудом снегопады после закрытия Северо-Крымского канала

Обильные снегопады помогают восполнить водохранилища полуострова Крым. Жители региона сочли это ответом "небесной канцелярии".

Блогер Тамир Шейх отметил, что подобные стихийные катаклизмы не свойственны для Крыма, и предположил, что главные сторонники перекрытия Северо-Крымского канала Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев и Ленур Ислямов уже "начали плакать", сообщает "ПолитРоссия".

"Да… Подпортила небесная канцелярия кое-кому настроение", — поддержал блогера один из комментаторов.

"Как я рада за всех крымчан! Ребята, это рука Бога!" — заявила одна из подписчиц.

Поддержали публикацию блогера и некоторые пользователи с Украины. Комментатор с Запорожья заключил, что "даже небо" против врагов полуострова.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#украина #крым #снегопад

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров