Жители Крыма назвали чудом снегопады после закрытия Северо-Крымского канала

Обильные снегопады помогают восполнить водохранилища полуострова Крым. Жители региона сочли это ответом "небесной канцелярии".

Обильные снегопады помогают восполнить водохранилища полуострова Крым. Жители региона сочли это ответом "небесной канцелярии".

Блогер Тамир Шейх отметил, что подобные стихийные катаклизмы не свойственны для Крыма, и предположил, что главные сторонники перекрытия Северо-Крымского канала Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев и Ленур Ислямов уже "начали плакать", сообщает "ПолитРоссия".

"Да… Подпортила небесная канцелярия кое-кому настроение", — поддержал блогера один из комментаторов.

"Как я рада за всех крымчан! Ребята, это рука Бога!" — заявила одна из подписчиц.

Поддержали публикацию блогера и некоторые пользователи с Украины. Комментатор с Запорожья заключил, что "даже небо" против врагов полуострова.