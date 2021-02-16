Производители колбасы попросили увеличить цены на продукцию в России

Производители колбасы и сосисок отправили в торговые сети запросы о повышении цен на свою продукцию на 10%.

Производители колбасы и сосисок отправили в торговые сети запросы о повышении цен на свою продукцию на 10%.

Такие меры объясняются подорожанием сырья, сообщает "Коммерсант". Один из мясопереработчиков объяснил, что тушка бройлера сейчас стоит 138 рублей за килограмм, в то время как год назад в аналогичный период она стоила 92 рубля.

Тем не менее представители Минсельхоза сообщили, что не получали таких сообщений, а также не видят поводов для таких категоричных решений и повышения цен в России. Цены на птицу и свинину, напротив, упала из-за переизбытка продукции на рынке, например, курица стоит ниже, чем в 2019 году, подчеркнули в ведомстве.