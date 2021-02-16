Финансист назвал оптимальную сумму вклада для жизни на проценты

Для каждого россиянина оптимальная для безбедного существования сумма на вкладе будет разной.

Для каждого россиянина оптимальная для безбедного существования сумма на вкладе будет разной.

Если взять обычную семью из четырех человек, то наиболее комфортной суммой заработка будет не менее 100 тысяч в месяц, таким образом, на вкладе гражданам пришлось бы держать не менее 12 миллионов рублей, рассказал управляющий директор по работе с состоятельными клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Ревенко в беседе с агентством "Прайм".

Но тогда нужно учитывать, какой сегодня год, и какая сейчас ключевая ставка Центрального банка. Например, в 2021 году, чтобы иметь те самые удобные 100 тысяч каждый месяц, требуется удержать на вкладе не менее 26 миллионов рублей, заключил эксперт.