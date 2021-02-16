МВД РФ представило требования к автомобилям при техосмотре

МВД России прописало несколько десятков требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Об этом говорится в новой редакции соответствующего закона.

МВД России прописало несколько десятков требований к безопасности автомобиля при прохождении техосмотра. Об этом говорится в новой редакции соответствующего закона.

Согласно документу, водители не смогут пройти техосмотр, если в их машинах подтекала тормозная жидкость, затруднен поворот рулевого колеса или нарушена герметичность трубопроводов. Также необходимо проверять общий люфт в рулевом управлении, стояночный тормоз, целостность лобового стекла и наличие ремней безопасности.

Водители не смогут пройти техосмотр, если нарушена целостность внешних фар, не работают стеклоомыватели, не хватает болта или гайки для крепления дисков и ободьев колес. Кроме того, автобусы должны быть оснащены тахографом или устройством регистрации режима труда водителей.