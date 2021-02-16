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6:52   16 Февраля 2021
Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о защите Конституции

Японцы прокомментировали слова Путина о защите Конституции

Президент РФ Владимир Путин в беседе с редакторами российских СМИ, говоря о притязаниях японцев на Курильские острова, заявил, что не будет действовать против Конституции страны.

Японские СМИ быстро отреагировали на слова президента и несколько изданий опубликовали материалы, посвященные позиции Путина по Курилам, передает РИА Новости.

Заявление главы государства о защите Конституции заставило японцев сделать вывод о том, что Россия никогда не передаст Южные Курилы Стране восходящего Солнца.

"Успокойтесь! При Путине никакие острова нам не вернутся! Хватит верить фальшивым улыбкам русских! В случае развития с ними экономических связей нужно в первую очередь думать о стратегии!" – написал пользователь под ником yam.

Многие пользователи поддержали президента России, заявив, что защита территорий и суверенитета государства являются его долгом.

Объектом споров Москвы и Токио на протяжении 75 лет являются острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи, которые входят в состав РФ. На эти территории претендует Япония, ссылаясь на договор 1855 года. Однако острова отошли СССР по итогам войны, которые японская сторона отказывается признавать.

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#япония #курилы #мирный договор

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