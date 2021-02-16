Россияне досрочно погасили ипотеку на рекордные 1,94 трлн рублей в 2020 году

Жители России досрочно погасили ипотечных кредитов на рекордную сумму в 1,94 триллиона рублей в 2020 году, что больше показателя за 2019 год в 1,7 раза.

Жители России досрочно погасили ипотечных кредитов на рекордную сумму в 1,94 триллиона рублей в 2020 году, что больше показателя за 2019 год в 1,7 раза.

Россияне за первый квартал прошлого года отдали 389 млрд ипотечных долгов. На фоне пандемии во втором квартале сумма немного сократилась до 364,5 млрд рублей. Объем погашений кредитов в третьем квартале 2020 года достиг 523,5 млрд рублей. В следующем квартале заемщики выплатили 663 млрд рублей. Об этом пишет РИА Новости.

В 2019 году клиенты банков погасили досрочно долгов по ипотеке на сумму в 1,17 трлн рублей. Россияне из своих сбережений вернули банкам 1,66 трлн рублей. Госсубсидии по ипотекам отдали кредитных организациям до 155,4 млрд рублей.