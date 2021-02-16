Экономист объяснил, для чего России необходим слабый рубль

Слабая отечественная валюта позволяет увеличить доходы в российский бюджет, заявил преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Даниил Петухов.

Слабая отечественная валюта позволяет увеличить доходы в российский бюджет, заявил преподаватель Школы Бизнеса "Синергия" Даниил Петухов.

Снижение курса рубля — благо для всех россиян. По словам эксперта, все расходы бюджета страны рассчитываются в рублях, информирует "Прайм". Экспорт энергоносителей за рубеж — в долларах. Россия становится богаче и более независимой, так как расходы экспортеров перерасчитываются в рублях и выручка увеличивается.

Крепкий рубль может привести к снижению конкурентоспособности экспортеров на зарубежных рынках. Кроме этого, по его словам, "идеального" соотношения курса рубля с долларом и евро не существует. В противном случае это может грозить долгосрочными экономическими потерями.